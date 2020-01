UCI maakt 14 crossen van nieuwe wereldbeker bekend: Diegem en Antwerpen zijn er bij

In Zwitserland is zopas de lijst vrijgegeven van de 14 wedstrijden die volgende winter in de vernieuwde en uitgebreide Wereldbeker worden opgenomen. Overijse, Zonhoven, Wachtebeke, Antwerpen en Diegem zijn de nieuwkomers in België. In het buitenland mogen Hulst (Ndl), Besançon (Fr), Villars (Zwi) en Dublin (Ier) zich in de handen wrijven.