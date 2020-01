Courtois : “Onoverwinnelijk is Real zeker nog niet, maar we staan er goed voor”

De lofbetuigingen stromen toe op al zijn socialemediakanalen. Zelfs de Spaanse kranten hebben hun kar gekeerd. Thibaut Courtois is weer als vanouds "een muur". “Ja, we stralen onoverwinnelijkheid uit, maar het kan en moet nog beter”, vertelt de doelman van Real Madrid aan de vooravond van de Madrileense derby aan Sporza.

El Derbi Madrileño

Het is morgen weer derbytijd in Madrid: Real vs. Atletico. Minder dan een maand geleden won de Koninklijke de Spaanse Supercup tegen Atletico na strafschoppen. Thibaut Courtois ontpopte zich tot held door in de penaltyreeks Real naar de overwinning te loodsen. Na 120 minuten was het 0-0, een uitslag die de laatste jaren wel vaker voorkwam tussen de buren. Nu ontmoeten ze elkaar in Bernabeu voor de competitie. Real is duidelijk favoriet, want het heeft al 20 matchen niet meer verloren. Voor het eerst sinds 2016-2017 schuilt er enige stabiliteit in het team. Een machine is de Koninklijke nog lang niet maar de (achter)deuren blijven op slot en de organisatie lijkt niet langer een bouwval. Atletico daarentegen zwalpt en volgt op 10 punten. Na de schandelijke bekeruitschakeling tegen een derdeklasser is bij verlies de titel in La Liga definitief verdwenen en wordt de stoel van grote leider Diego Simeone zelfs wankel. Maar Simeone is op zijn best als hij zijn krijgers het veld in Bernabeu opstuurt. Sinds 2012 heeft Atletico er niet meer verloren. Real is gewaarschuwd.

Solidariteit in de ploeg

Courtois weet uiteraard dat ‘el derbi’ een speciale match is, maar wil er ook weer niet te veel de aandacht op vestigen. “Het is intussen bijna 6 jaar geleden dat ik bij Atletico vertrokken ben. De ploeg is fel veranderd, maar tegen Diego Simeone spelen blijft natuurlijk wel iets om naar uit te kijken. We hebben samen toch wel wat trofeeën gewonnen." Real kan de laatste maanden aardige cijfers voorleggen. Met 28 punten uit de laatste 12 matchen topt het de stand in de Primera Division met 3 punten voorsprong op Barcelona. De sleutel tot het voorlopige succes ligt in de defensieve organisatie en de sterke prestaties van Thibaut Courtois. In de laatste 5 competitiematchen (onder meer tegen Bilbao, Getafe en Barcelona) zorgde de 27-jarige Belg voor 4 clean sheets. “De huidige resultaten zijn te danken aan het goede werk en de solidariteit in de ploeg“, zegt Courtois. “We verdedigen heel secuur, zodat we weinig goals slikken. De ploeg draait en we staan fysiek scherp. We hebben toch al vaak in de slotfase ook het verschil gemaakt. Nee, we staan er goed voor.”

Wachten op Eden

Defensief loopt het dus op wieltjes voor Real. Het incasseerde zelfs minder doelpunten dan de meester-verdedigers van Atletico (13 tegen 14 tegengoals). Ramos en Varane halen weer niveau, Carvajal keert terug uit schorsing en op de linkerkant heeft de Fransman Mendy Marcelo uit de ploeg gespeeld. En met Casemiro, Kroos en zelfs Modric gaat de vorm ook in stijgende lijn op het middenveld. Dat het spelniveau wel heel zakelijk is en het wat spectaculairder mag betwist de doelman van de nationale ploeg ook niet. “Ik denk zeker dat we nog beter kunnen. We wachten ook op de terugkeer van Eden Hazard, die gisteren voor het eerst weer met de groep is beginnen te trainen. Hij kan onze aanval zeker nog beter maken. Maar vergeet niet dat we toch overal onze goaltjes meepikken. Karim Benzema staat toch alweer op 12 goals en de hele ploeg kan een doelpunt maken."

Dezelfde Courtois gebleven

Maar volgens de Spaanse pers is de leidersplaats voor Real vooral de verdienste van Courtois. De Belg heeft dit seizoen al 10 keer een clean sheet gehouden (13 in alle competities). Ze komen alinea’s te kort om te beschrijven dat hij nu een echte madridista is die de ploeg prijzen kan bezorgen. Courtois voelt zich natuurlijk happy maar gaat niet mee in het verhaal, dat er nu plots een andere Courtois in het doel staat. ‘Ik ben nog altijd dezelfde Thibaut Courtois hoor. Ik ben altijd hard blijven werken. Het is op zich niet anders dan een jaar geleden, maar uiteraard heb je meer vertrouwen als je minder goals incasseert. Het is fijn als je een soort onoverwinnelijkheidsgevoel hebt, dat je gelooft dat niemand je kan passeren. Hard en gefocust trainen heeft me zeker geholpen.”

Het is fijn als je een soort onoverwinnelijkheidsgevoel hebt, dat je gelooft dat niemand je kan passeren.



Simeone op de wip