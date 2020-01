Tennis meets esports: Australian Open organiseert Fortnite-toernooi

En de prijzenpot gaat naar... het goede doel

De Australian Open Summer Smash (in Australië is het momenteel hoogzomer) is dit jaar een tweedaags evenement. Op zaterdag wordt er in teamverband gespeeld, op zondag wordt er afgesloten met het enkelspel.

De spelers in het enkelspel zullen strijden om een totale prijzenpot van omgerekend 250.000 euro. De winnaar mag 62.000 euro op zijn bankrekening erbij zetten.

Goede doelen zullen echter gelukkiger zijn met het teamspel op zaterdag. Elk team koos vooraf namelijk een goed doel dat de prijzenpot in ontvangst mag nemen.



Gamers konden zich niet kwalificeren voor het toernooi, maar werden uitgenodigd door de organisatie. Het deelnemersveld bestaat voor het grootste deel uit spelers uit Oceanië, toch kregen ook enkele Europeanen en Amerikanen een invitatie. Dat is opvallend, want vorig jaar werden er uitsluitend spelers uit Oceanië uitgenodigd.

Wie zo'n uitnodiging kreeg, was de Nederlandse Fortnite-speler Dmitri "Mitr0" van de Vrie. De 17-jarige Nederlander is absoluut geen onbekende in het circuit. Zo won hij vorig jaar 14 toernooien, solo of in ploegverband. Mitr0 zal er echter niet bij zijn op het toernooi door visumproblemen.