Na de schitterende herfst nu de wisselvallige winter voor Leicester City

U moet er vanmiddag al vroeg bij zijn want om 13.30u ontmoeten Leicester City en Chelsea elkaar. Voor de club van Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet komt bij winst de Champions League wel heel dichtbij. Michy Batshuayi kan wellicht ook op een basisplaats bij Chelsea rekenen. Stef Wijnants ontrafelt het seizoen van de "Foxes" en gelooft dat de inzet van deze topper belangrijker is voor Chelsea.

14 punten op nummer 5

Nee, Leicester City zal het sprookje van 2016 niet herhalen. De strafste stoot in de moderne voetbalgeschiedenis zal niet gauw vergeten worden, maar een nieuwe landstitel is niet voor dit seizoen. Met de huidige 3e plaats stevent Leicester evenwel op Champions League-voetbal af en dat mag dan wel geen sprookje zijn, een enorme verrassing is het natuurlijk wel met al die jonge spelers en met traditionele, financieel krachtigere mastodonten als concurrenten. Tegenstander Chelsea, momenteel 4e op 8 punten van Leicester, is niet eens de grootste opponent, maar bij winst lijkt de hymne van de Champions League in september in het King Power Stadium te horen. De "Foxes" moeten zich eigenlijk concentreren op de vijfde plaats. Die wordt ingenomen door 3 clubs : Manchester United, Tottenham en Wolverhampton. De voorsprong van Leicester is echter erg ruim : 14 punten. Met nog 14 wedstrijden op de kalender en de wisselvallige resultaten van de concurrenten hoeft het team van manager Brendan Rodgers niet eens een sterke reeks neer te zetten.

Records in herfst

Dat Leicester zoveel voorsprong heeft, heeft het te danken aan een bijzondere herfst. Tussen 19 oktober en 8 december won het maar liefst 8 keer op rij. Met 38 punten na 16 matchen leek het erop dat het de megastunt van 2016 zou kunnen herhalen, maar het onwaarschijnlijke parcours van Liverpool deed nog voor de feestdagen de hoop verstommen. In het kampioenenjaar 2016 haalde Leicester 81 punten, maar dat aantal zou dit seizoen nooit volstaan. Liverpool heeft er nu al 70 en er zijn nog 42 punten te verdelen. Hoe goed dit jonge team ook gepresteerd zou hebben, kampioen worden was een onmogelijke missie. Behalve die 8 zeges op rij liet Leicester ook een historisch record optekenen. Nog nooit in de geschiedenis van het Engelse profvoetbal won een club met 0-9. Bij Southampton waren de spelers zo beschaamd dat ze hun dagloon afstonden aan een goed doel. Spits Jamy Vardy, die na het WK de Engelse nationale ploeg vaarwel had gezegd, vond een jaar later zijn beste vorm ooit. Hij scoorde in elk van de 8 gewonnen wedstrijden in totaal 11 goals: één goal om de 65 minuten. Momenteel staat Vardy op 17 Premier League-goals en is hij topschutter.

Natte winter in overvolle kalender

Toen de kerstboom versierd werd, moest de drukke Engelse periode beginnen. Manchester City en Liverpool hielden de steile opmars tegen en in een tijdsspanne van 29 dagen moesten de Foxes maar liefst 9 matchen afwerken. De jonge en iets te beperkte kern hapte naar adem: 3 keer winst, maar ook 3 nederlagen en 3 gelijke spelen. Youri Tielemans werd op de bank gezet, Vardy bleef bij zijn pasgeboren dochter, de motor van kersvers international James Maddison sputterde en de beste defensieve speler in de Premier League Wilfred Ndidi (ex-KRC Genk) viel geblesseerd uit. Leicester verloor van Southampton en Burnley en zag een onstuitbaar Liverpool tot 22 punten uitlopen. Gelukkig verslikten ook de achtervolgers zich al te vaak in feestmaaltijden en recepties, zodat een top 4-plaats niet langer een droom maar pure realiteit is.

Mentale dreun

Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet blijken in het spelsysteem van Brendan Rodgers bijzonder waardevolle middenvelders. Over Tielemans heeft zowat elke Engelse analist al een lofrede gehouden en Praet is misschien nog maar in 1/3e van de matchen titularis geweest, hij drukte in die wedstrijden wel zijn stempel. De Rode Duivels en hun teamgenoten knokten zich tussen de vele competitiematchen door toch tot de 5e ronde in de FA-cup en waren van de week 1 minuut verwijderd van de finale van de League Cup. Aston Villa mag naar Wembley voor de finale tegen Manchester City en dat kwam toch aan als een klap. "De spelers zijn uiteraard bijzonder ontgoocheld, zo dicht bij een finale ben je zelden", zei Rodgers achteraf. "Morgenvroeg zal het nog pijn doen, maar dan zullen ze zich herstellen. In het weekend wacht ons een schitterende match ( Chelsea)."

Test voor Martinez

Het wordt vanmiddag dus ook een interessante match voor bondscoach Roberto Martinez, als de twee Rode Duivels tenminste de basis halen. Over Tielemans bestaat er niet de minste twijfel dat hij tot de EK-selectie van de bondscoach behoort, Dennis Praet van zijn kant zal de komende maanden toch minuten en wedstrijden moeten maken. Bij Chelsea is de verwachting dat Michy Batshuayi net als in het weekend in de FA-Cup de aanval mag leiden. Eerste spits Tammy Abraham zal nog niet fit zijn en Olivier Giroud zit met zijn gedachten bij een andere club. Batshuayi is dus "bij gebrek aan beter" de diepe spits van Frank Lampard. Lampard zag van de week in de mercato zijn bazen naast Edinson Cavani en Dries Mertens vangen. "Batsman" speelde dus nog maar weinig en scoorde tot nog toe ook maar 3 keer, maar zich tonen in een topmatch kan zijn positie in Londen en bij de Rode Duivels een duw in de rug geven. Kortom, voor deze topper tussen de nummers 3 en 4 zal de Belgische inbreng niet onbelangrijk zijn. Met het oog op de Champions League lijkt de confrontatie dan ook belangrijker te zijn voor de Blues uit Londen dan voor de Foxes uit Leicester. De manager van de thuisploeg heeft alvast een nare statistiek van de tabellen te spelen. Brendan Rodgers heeft immers als coach al van alle topploegen gewonnen, maar in 13 matchen nog nooit van...Chelsea.