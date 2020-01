Henin: "Ervaring Muguruza zal doorslag geven in finale Australian Open"

Wie wint de Australian Open bij de vrouwen? Justine Henin zet haar geld in op tweevoudig grandslamwinnares Garbine Muguruza. "Ze is de uitgesproken favoriet, Sofia Kenin speelt haar eerste finale."

"Muguruza staat geweldig te tennissen"

De Australian Open bij de vrouwen stond al bol van de verrassingen: de uitschakeling van Serena Williams in de derde ronde, een 15-jarig talent dat titelverdedigster Naomi Osaka vloerde, de verrassende halve finale van Sofia Kenin tegen nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty... Maar in de finale hoeven we geen verrassing te verwachten, denkt Justine Henin. Tweevoudig grandslamwinnares Garbine Muguruza (26) heeft een duidelijk voordeel op de 21-jarige Sofia Kenin, die in haar eerste finale staat. "Muguruza is de uitgesproken favoriet", zegt Henin, die 7 grand slams op haar palmares heeft staan. "De ervaring op de majors zal de doorslag geven." "Muguruza staat geweldig te tennissen en weet heel goed wat ze doet. Ze heeft veel ups en downs gehad, maar ze heeft het potentieel om overal halve finales en finales te spelen. Het is leuk om haar weer op dit niveau te zien." Muguruza won in 2016 Roland Garros en in 2017 Wimbledon.

"Kenin heeft goed wedstrijdinzicht"

Voor tegenstandster Sofia Kenin verloopt de Australian Open als een sprookje. Ze wipte de 15-jarige revelatie Coco Gauff, maakte een einde aan het avontuur van de Tunesische Ons Jabeur en brak de Australische harten door thuisfavoriete Barty te kloppen. Maar volgens Henin mist Kenin (21) de ervaring om haar eerste grandslamfinale succesvol af te ronden. Nochtans was Henin in 2004 zelf 21 toen ze voor het eerst de Daphne Akhurst Memorial Cup in de lucht mocht steken in Melbourne, wel al haar derde grandslamtitel. "Kenin doet niets uitzonderlijks", zegt Henin. "Maar ze doet wat ze kan. Tegen Barty was ze in het begin wat zenuwachtig, maar als ze de kans ziet om op voorsprong te komen, twijfelt ze niet. Ze heeft een goed wedstrijdinzicht en beweegt goed. Het is haar eerste grandslamfinale, maar ze lijkt redelijk relaxed."

"Wie kan elke week hetzelfde niveau tonen?"

Dat Muguruza weer boven water komt, heeft volgens Henin te maken met de nieuwe samenwerking met coach Conchita Martinez. Haar spel oogt agressiever. "Ze beweegt heel goed op het terrein, ook als ze moet verdedigen. Soms overhaast ze haar spel nog te veel, maar aan het net is ze heel succesvol." Een derde grandslamtitel zou Muguruza wat meer onderscheiden van haar rivalen, maar een opvolgster voor 23-voudig grandslamwinnares Serena Williams moet nog opstaan, volgens Henin. "Als je kijkt naar de mannen, spelen steeds dezelfde namen de kwartfinales." "Bij de vrouwen is het niveau verbeterd, maar is er te weinig standvastigheid. Wie kan er elke week hetzelfde niveau tonen? Dat hebben we nog wat meer nodig."