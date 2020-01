Snelders: "Geld is er niet bij Anderlecht en glimlach van Kompany is niet meer voldoende"

Om middernacht sluit de wintermercato en moeten de clubs weer wachten op warme temperaturen om spelers te kopen en te verkopen. Hoe heeft onze analist Eddy Snelders naar de belangrijkste dossiers in deze transferperiode gekeken? In onze Facebook Live beantwoordde hij jullie vragen.

Over Anderlecht: "De glimlach van Kompany is niet meer voldoende"

"De nieuwe spits Dejan Joveljic is toch wel de hoop in donkere dagen. Anderlecht heeft een scorend probleem. Hij heeft wel niet veel meegespeeld bij Frankfurt dus het is een groot vraagteken. Maar Anderlecht heeft niet veel keuze. De financiële middelen zijn beperkt dus het is hopen dat het een spits is die zich wil rehabiliteren." Is 7 miljoen een goeie prijs voor Saelemaekers? "Anderlecht heeft niet veel keuze. Onderhandelen moeten ze niet. Ze hebben geld nodig. Wat geboden wordt, is goed. Waar kunnen we geld voor krijgen? Zo is Sven Kums ook relatief goedkoop mogen vertrekken." "Bovendien willen er niet veel spelers meer naar Anderlecht, dat is nog een extra probleem. Ze liggen niet meer zo goed in de markt. De glimlach van Kompany is een tijdje voldoende geweest, maar dat is ook al wat afgeroomd."

Over Lamkel Zé: "Antwerp zou hem met siroop aan de kont doorsturen"

Had Antwerp fratsenkoning Lamkel Zé niet beter in de etalage gezet? "Dat hebben ze wel geprobeerd, maar ik denk dat er geen vraag voor gekomen is. Als er een club zich gemeld had dan had Antwerp hem met plezier, en met siroop aan de kont, doorgestuurd." "Maar het probleem zijn toch die fratsen, ook nu net nog in deze transferperiode. Vroeger was er misschien nog een ploeg die zou proberen om hem te veranderen. Die het wel gedurfd zou hebben. Het is hopen dat hij zich nu drie maanden voorbeeldig gedraagt, tot aan de volgende mercato." "Iedereen kent zijn kwaliteiten. Als hij die niet had, we spraken niet meer over hem. Dan had Antwerp hem al begraven in een putje met een laagje beton over. Op een bepaald moment stopt het, en ik denk dat het nu ook voor de directie van Antwerp genoeg geweest is."

Over Carrasco: "Een serieuze knieval, maar ook een opluchting"

Yannick Carrasco keert terug naar Atletico Madrid. Een goeie zet? "Als hij kan spelen, wel. Het zal een serieuze knieval zijn want hij is daar met harde woorden vertrokken. Hij had ruzie met trainer Simeone. Maar het is ook een opluchting want hij werd depressief van zijn Chinese avontuur." De andere Rode Duivels bleven hun club trouw. Niet altijd verstandig. "Ik denk dat Batshuayi graag zou willen vertrekken, maar is er vraag naar hem. Ik denk dat dat het probleem is. Hij heeft niet de reputatie een brave jongen te zijn. En goedkoop zal hij ook niet zijn." "En Januzaj bij Real Sociedad. Die zal moeten spelen. In principe is dit niet genoeg voor een international. Zo zou ik hem absoluut niet meenemen naar het EK."

Over Genk: "Ze hebben zich financieel versterkt, een bewuste keuze"

"Genk heeft vooral aan zichzelf gedacht. De club heeft zich financieel versterkt en dat was een bewuste keuze. De beste spelers zijn in augustus verkocht en nu de rest. Genk realiseert zich ook dat als de negatieve tendens blijft duren, Berge en Samatta op het einde van dit seizoen minder waard zouden zijn." Sander Berge vertrok naar Sheffield United. Kan hij slagen in de Premier League? "Kijk, ik heb een probleem met Berge omdat ze hem altijd meer kwaliteiten toebedelen dan hij op dit moment heeft. Iedereen kan mis zijn, ik ook. Maar hij moet zich bewijzen. Het is een goeie voetballer, maar hij is een eentempovoetballer. Het is geen spelbepaler of resultaatbepaler. Maar als hij over anderhalf jaar bij Liverpool speelt, dan neem ik mijn woorden terug."