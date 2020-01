Clement: "Dat Krmencik al 2 keer gescoord heeft tegen Antwerp, is interessant"

Jelle Vossen speelt vanaf nu voor Zulte Waregem. Wat vindt Clement van het vertrek van een van zijn spitsen? "Ik ben heel positief over de ingesteldheid van Vossen. Hij is de voorbije maanden hard blijven werken, hij is alles blijven geven. Maar wij hebben een heel grote kern. En hij heeft weinig minuten gespeeld."

"We hebben in onze ploeg veel jongens zoals Vossen, spelers die het best rond de spits spelen. Ik zie ook de ontwikkeling van De Ketelaere en we willen ook blijven investeren in Siebe Schrijvers. Op een bepaald moment moet je als coach kiezen. Daarom mocht Jelle vertrekken."

Ook Dion Cools zal nog vertrekken vandaag, maar het is niet duidelijk naar welke club. "Dat is hetzelfde verhaal. Hij heeft zelf aangegeven dat hij graag eens andere lucht zou opsnuiven."

Er liep vandaag ook een nieuwe naam mee op training: Michael Krmencik. "Hij heeft een ander profiel dan onze andere spitsen. Hij is fysiek sterker en de anderen kunnen openbloeien rond zo'n sterke aanvaller. Dat is een interessant profiel. Normaal hadden we zo iemand, maar dat verhaal moeten we niet opnieuw oprakelen."

Clement verwijst daarmee naar Diagne. Wat gebeurt er met hem? "Dat is een verhaal voor het bestuur, geen idee."

Zal Krmencik zondag al meespelen? "We moeten eerst kijken of hij speelgerechtigd is. Dan maak ik mijn selectie. Hij heeft dit seizoen met Viktoria Pilsen wel al twee keer gescoord tegen Antwerp. Dat is interessant."