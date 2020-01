Buchmann troeft Valverde af in Challenge Mallorca

Na de sprinters op donderdag, waren vrijdag de klimmers aan zet in de Challenge Mallorca. Zes renners schoven mee in de vroege vlucht van de dag: Nils Politt, Juan Fernando Calle, Joan Bou, Damian Lüscher, Isaac Serrano en Robert Scott.

Hun voorsprong was op een bepaald moment 4'20" op een peloton waarin Movistar de situatie controleerde voor kopman Alejandro Valverde. Op de vierde klim van de dag, de Coll de sa Batalla, was de kopgroep al uit elkaar gevallen en maakte Lennard Kämna de oversteek. Al snel liet hij zijn metgezellen achter, maar met niet meer dan 40 seconden voorsprong op het peloton was de uitdaging onmogelijk voor de Duitser.

Hij kreeg op de Puig Major het gezelschap van Marc Soler en Emanuel Buchmann. Ook Harm Vanhoucke zou nog aansluiten, samen met Valverde. Buchmann reed uiteindelijk alleen weg op 15 km van het einde. Ondanks eht achtervolgingswerk van Movistar bleef hij voorop en pakte hij de zege, goed voor de eerste seizoenszege van de Duitse ploeg. Op de erelijst volgt hij Tim Wellens op.