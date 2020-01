Bölöni is fratsen van Lamkel Zé stilaan beu: "Hij moet volwassen worden"

Didier Lamkel Zé postte gisteren een foto op Instagram met een stevige sneer naar de supporters van Club Brugge. Hij probeerde de schade nog te beperken door blauw-zwart familie te noemen, maar het kwaad was al geschied. "Dit strookt geenszins met de waarden en normen van onze familieclub", klonk het bij Antwerp.

Ook coach Laszlo Bölöni heeft het stilaan gehad met de fratsen van de Kameroener. "Het is niet eenvoudig om daar aandacht aan te blijven schenken", zegt hij. "Ik heb geen tijd voor Facebook of Instagram, ik ken het zelfs niet."

"Maar het stoort me wel dat hij de supporters van Club Brugge op de korrel nam. Of het nu onze fans zijn, of die van Club maakt niet uit. Ik vraag Didier nog eens om volwassen te zijn. Ik wil dit onderwerp afsluiten, ik heb er genoeg van."

De Roemeen maakt morgen zijn selectie bekend voor de confrontatie met de competitieleider. Afwachten of Lamkel Zé een plekje krijgt. "Club Brugge speelde nu drie keer na elkaar gelijk, maar het blijft het sterkste team in de competitie. Ze zijn heel sterk, tactisch slim en hebben veel ervaring."