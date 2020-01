BAS beslist: stroompannematch OHL-Union moet toch herspeeld

OH Leuven werd begin januari door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB veroordeeld voor de gestaakte match. In de 54e minuut floot scheidsrechter Jordy Vermeire toen definitief de match af bij een 0-0-stand. De lichtinstallatie viel immers een paar keer uit.

OHL liet netbeheerder Fluvius de stroompanne onderzoeken. De club was ervan overtuigd dat die gelinkt was aan een stroomuitval in de Kardinaal Mercierlaan, de straat van het stadion. Als er overmacht in het spel is, kan een match (gedeeltelijk) herspeeld worden.

Daar hield de Geschillencommissie geen rekening mee, maar het BAS dus wel. "OHL ging in beroep en krijgt gelijk over heel de lijn. Het BAS oordeelde dat het scheidsrechtersverslag onvoldoende gemotiveerd was om de beslissing van de scheidsrechter om de wedstrijd te staken te verantwoorden en dat de lichtpanne een geval van overmacht was", luidt het in een persbericht van de Leuvense club.

"In plaats van een 0-5 nederlaag beslist het BAS nu dat de wedstrijd volledig herspeeld moet worden." Voor de eerste periode heeft de match geen invloed meer, OHL won die. Maar voor de eindafrekening in 1B speelt het resultaat wel nog een rol. En die kan zijn invloed hebben op de volgorde van de finalematchen.

CEO Peter Willems: "We zijn tevreden dat het BAS onze club in het gelijk stelt. Het herspelen van deze wedstrijd is de enige juiste beslissing. We bekijken met de kalendermanager wanneer deze wedstrijd exact ingepland wordt. De toegang voor deze wedstrijd zal sowieso gratis zijn."