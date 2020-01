Wie rijdt wanneer op het WK veldrijden? Dit is je (tv-)gids voor Dübendorf

Komend weekend worden in Dübendorf, Zwitserland, 6 regenboogtruien uitgedeeld in het veldrijden. Wie komt wanneer aan de start en op welke kanalen kun je alles volgen? Je vindt het allemaal op deze pagina.

Zaterdag 11.05u: junioren vrouwen (Eén/livestream)

De vrouwen junioren hebben de eer de spits af te bijten in Dübendorf. De uitzending op tv begint om 10.45u, 20 minuten voor de start van de koers. Karl Vannieuwkerke is zoals het hele weekend de gastheer, Maarten Vangramberen verzorgt de interviews en Michel Wuyts en Paul Herygers zijn jullie trouwe gidsen tijdens de race.

De Belgische selectie bij de junioren vrouwen

Julie De Wilde

Julie Brouwers

Sterre Vervloet

Mirthe Van den Brande

Zaterdag 13.05u: beloften mannen (Canvas & Eén/livestream)

Na een korte pauze na de junioren vrouwen pikken we in de namiddag de draad weer op met de beloften mannen. Die knallen om 13.05u het veld in, maar de uitzending op tv (en de livestream op sporza.be) begint al om 12.40u op Canvas. Na het middagjournaal pikken ze ook op Eén in met de wedstrijd.

De Belgische selectie bij de beloften mannen

Niels Vandeputte

Timo Kielich

Toon Vandebosch

Jelle Camps

Yentl Bekaert

Zaterdag 15.05u: elite vrouwen (Eén/livestream/Radio 1)

Aansluitend op de wedstrijd bij de mannen is er het hoogtepunt van de eerste dag in Dübendorf, namelijk de wedstrijd bij de elite vrouwen. Die gaat om 15.05u van start, maar tussen de beloften en de vrouwen is er genoeg tijd om uitgebreid voor te beschouwen. De cross bij de elite vrouwen is ook met flitsen te volgen op Radio 1.

De Belgische selectie bij de elite vrouwen

Sanne Cant

Ellen Van Loy

Laura Verdonschot

Zondag 11.05u: junioren mannen (Canvas/livestream)

Zondag mogen de junioren mannen al vroeg uit de veren, want vanaf 11.05u barst de strijd in hun categorie los. Opgelet: om de wedstrijd van Nys en co te volgen, moet je wel afstemmen op Canvas, of je kijkt natuurlijk gewoon op sporza.be.

De Belgische selectie bij de junioren mannen

Lennert Belmans

Ward Huybs

Yorben Lauryssen

Jente Michels

Thibau Nys

Emiel Verstrynge

Zondag 13.05u: beloften vrouwen (Canvas & Eén/livestream)

De uitzending van het WK bij de junioren vrouwen begint om 12.45u op Canvas, maar wie wil kan na het middagjournaal op Eén inschakelen om niets van de ontknoping te missen.

De Belgische selectie bij de beloften vrouwen

Kiona Crabbé

Marthe Truyen

Zondag 14.35u (!): elite mannen

Héél belangrijk voor wie de belangrijkste strijd op het WK niet wil missen: de race bij de elite mannen gaat niet om 15u, zoals de veldritliefhebbers gewoon zijn, van start maar wel al om 14.35u. Je hoeft er uiteraard niets van te missen op alle kanalen van Sporza: zowel op Eén, sporza.be als Radio 1 trekken we alle registers open.

De Belgische selectie bij de elite mannen

Toon Aerts

Quinten Hermans

Eli Iserbyt

Tim Merlier

Laurens Sweeck

Wout van Aert

Michael Vanthourenhout