Cant: "Je hoeft niet gedomineerd te hebben om wereldkampioen te worden"

De WK-koorts neemt stilaan toe in Dübendorf, ook in het Belgische kamp. Sporza ging de temperatuur opmeten bij Sanne Cant, Thibau Nys, Toon Vandebosch en Julie De Wilde. Hoe leven zij door naar hun WK?

Cant: "Meer trainen dan de voorbije maand, dat gaat niet"

Noblesse oblige, als eerste laten we Sanne Cant aan het woord, de drievoudige wereldkampioene. "Dit is mijn 14e WK, ik begin het stilaan gewoon te worden." "Ik heb er de voorbije maand alles aan gedaan om hier zo goed mogelijk te zijn. Meer trainen dan dit, gaat niet. Het enige waar ik het op zou kunnen steken, is de voorbereiding in de maanden ervoor." "Ik heb niet echt een verklaring voor dit mindere seizoen. Dit kan iedereen wel eens overkomen. Blijkbaar is mijn zomer niet goed verlopen. Hoe dat komt, dat moeten we na het seizoen uitzoeken. Daar ben ik nu niet mee bezig." De hoop op een 4e titel op een rij heeft Cant nog niet opgegeven. "Je hoeft niet per se het seizoen te domineren om wereldkampioene te worden."

Nys: "Ik ben al een heel jaar topfavoriet"

Algemeen wordt Thibau Nys naar voren geschoven als de grootste kanshebber op een titel komend weekend. Dat steekt hij zelf ook niet onder stoelen of banken. "Als je de 2 kampioenschappen en de Wereldbeker hebt gewonnen, dan kun je niet onder de favorietenrol uit. Maar ik kan daar mee leven." "Ik ben al een heel jaar topfavoriet in elke wedstrijd. Dit is gewoon een volgende wedstrijd in de rij. Misschien zullen ze meer naar mij kijken, maar dat speelt enkel als het een tactische cross wordt." "Ik ga het parcours pas zaterdag verkennen. Nu is daar nog niet op gereden en kun je daar weinig uit afleiden. Ik heb wel vernomen dat het zwaar bolt, al heb ik toch ook een paar technische schuine kantjes gezien." En wat als het straks niet lukt? "Enerzijds hoeft het na zo'n seizoen niet meer, maar eigenlijk moet je na zo'n seizoen toch wereldkampioen worden. Het zou mooi zijn als ik de 3 truien kan binnenhalen."

Vandebosch: "Als je 2 meter niet trapt, sta je stil"

Toon Vandebosch werd net als Sanne Cant en Thibau Nys hierboven Belgisch kampioen. Door gezondheidsproblemen tijdens het seizoen kwam hij fris aan de start in Antwerpen. Heeft hij die vorm kunnen doortrekken? "Dat had ik gehoopt, maar 2 weken geleden ben ik toch weer ziek geworden. Maar nu is dat voorbij, dus dat mag geen excuus zijn." Vandebosch heeft het parcours wél verkend. "Het is toch een heel zware cross. Heel veel gebadder. Als je niet trapt, sta je na 2 meter stil. Je moet duwen en trekken. Het is een cross voor mannen met een grote motor. Technisch is het niet, maar positionering aan de hindernissen is wel belangrijk." "Wij hebben bij de Belgen veel renners met een grote motor. De Zwitsers worden onze grootste concurrenten, de Fransen misschien ook, net als Ryan Kamp. Maar ik hoop toch op een podium met 3 Belgen."

De Wilde: "Podium is niet realistisch"