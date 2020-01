Paralympiër Vromant met wereldrecord naar finale op WK baanwielrennen

Ewoud Vromant, van wie het rechterbovenbeen is geamputeerd, legde de 3 kilometer in zijn klasse af in 3'36"961. Niemand was ooit sneller. Hiermee mag Vromant later tegen de Franse regerende wereldkampioen Leaute kampen om het goud. Vromant was in de reeksen 1,5 seconde sneller dan de Fransman.

"Ik reed al een hele week snelle tijden en dat deed ik nu gelukkig ook in de wedstrijd", zegt Vromant. "Het was lang en bang afwachten, want ik was als 2e gestart. Gelukkig sta ik in de finale."

Diederick Schelfhout reed in de klasse C3 de 4e tijd in de kwalificaties, zodat hij vannacht in Milton (Canada) om het brons mag koersen. Als hij die race wint, wordt dat zijn 8e medaille op een WK baanwielrennen.