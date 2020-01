"Tsjechische spits Michael Krmencik op weg naar Club Brugge"

Dat Club Brugge al een poos op zoek is naar aanvallende versterking, is allang geen geheim meer. Verschillende pistes lagen op tafel, zoals die van de Argentijn Adolfo Gaich.

Maar de overgang van Gaich schiet maar niet op. De som die Gaich' club San Lorenzo op het hoofd van de speler geplakt heeft en het bedrag dat Club biedt, liggen nog altijd te ver uit elkaar.

Maar Club legt niet al zijn eieren in één mand en dus komt nu een nieuwe aanvaller in beeld: de 26-jarige Michael Krmencik.



Krmencik stroomde vanuit de jeugd door naar het eerste elftal van Viktoria Plzen, waar hij in 2011 zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Na enkele omzwervingen bij andere Tsjechische clubs maakt de spits sinds 2016 opnieuw het mooie weer bij Viktoria. Sinds 4 jaar is hij ook international voor zijn land.

Plzen is momenteel op stage in Spanje. "Michael heeft ons trainingskamp in Estepona verlaten", meldt Viktoria Plzen.

"Hij heeft daar de toestemming voor gekregen, nadat onze club een zeer interessant bod vanuit Brugge ontvangen had. Daarom hebben we besloten groen licht te geven voor de onderhandelingen."