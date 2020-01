Was de mercato weer erg kalm? "Er worden minder onnozele transfers gedaan"

"Er beweegt veel, maar het wordt niet altijd in transfers vertaald"

"Als je kijkt naar de cijfers, dan klopt het gevoel wel dat deze maand vrij kalm geweest is", legt makelaar Stijn Francis uit aan Sporza. "Al betekent dat niet dat er voor de makelaars minder werk is."

"Maar het is nu minder eenvoudig om transfers te doen in de winterperiode, want er moet nu veel meer rekening gehouden worden met de Financial Fair Play en met de budgetten. De clubs doen bovendien ook beter hun werk. Ze nemen niet eender welke speler aan."

"Er wordt vooral preciezer gewerkt door de clubs. Een deal is nu meer doordacht en berekend. Er zit veel meer achter. Vroeger haalde men vaker een speler om gewoon iemand te halen. Nu kijken ze wat de best mogelijke deal is en of die speler in het budget past."

"Ik vind dat er nog altijd veel beweegt, maar het wordt niet noodzakelijk in transfers vertaald. Alles is professioneler en daardoor worden er minder onnozele transfers gedaan. In januari zag je vaak deals waarbij je je afvroeg of die nodig waren. Dat is verdwenen."