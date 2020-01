Spaanse politie rolt dopingnetwerk op dat epo verkocht via internet

Volgens de politie hebben ze een netwerk opgedoekt dat meer dan 10 jaar actief was. Een van de verdachten werkte in een dialysecentrum in Cadiz en zou daar met valse documenten en door diefstal aan de epo geraakt zijn.

De epo werd vervolgens op verschillende websites aangeboden in een dozijn talen. Sommige sites richtten zich specifiek op een Duits, Italiaans of Frans cliënteel. De organisatie deed op verscheidene koerierbedrijven een beroep om het spul ter plaatse te krijgen.

Het onderzoek zit nog in een vroeg stadion. De politie zal nu trachten te achterhalen wie de klanten waren. "Het onderzoek zal leiden tot een erg uitgebreide lijst van mogelijke gebruikers. We verwachten daarbij een groot aantal Spaanse en internationale sporters, in verschillende sporttakken en op alle niveaus."