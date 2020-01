"Nigel Pearson heeft weer voor optimisme gezorgd bij Watford"

Na 24 speeldagen prijkt Watford wel op een degradatieplaats, maar desondanks is het geloof dat het team zich kan redden in de Premier League weer helemaal terug. Sinds de aanstelling van Nigel Pearson komt Watford dan ook beduidend beter voor de dag. "Hij verdient veel lof, maar de spelers ook", zegt Ryan Gray aan Sporza.

"Pearson heeft er wel voor gezorgd dat de spelers weer met vertrouwen spelen en opnieuw in zichzelf geloven. Ik heb geen idee hoe hij dat voor mekaar gekregen heeft. Zelf benadrukt hij wel dat de weg nog lang is, maar in elk geval heeft hij weer voor veel optimisme gezorgd bij Watford en dat was al even geleden."

Voor OHL-supporters was de aanstelling van Pearson ongetwijfeld een verrassing, want in zijn periode aan Den Dreef liet de Engelsman op zijn zachtst gezegd geen onuitwisbare indruk na. "Watford wilde snel een nieuwe trainer en Pearson had zich bij Leicester en West Bromwich al laten opmerken. Het was dus niet echt een verrassing dat hij bij Watford neerstreek, al had niemand verwacht dat hij het zo goed zou doen."

Wat is het geheim van Pearson? "Hij gaat op een heel volwassen manier met zijn spelers om. Hij heeft voor rust gezorgd en praat ook veel met zijn spelers. Maar het is ook gewoon een ploeg die te veel kwaliteiten heeft om zo laag te staan."

"Het zal nog close worden, maar ik denk toch dat ze genoeg klasse in huis hebben om zich te redden. Daarvoor kijk ik ook naar Christian Kabasele. Hij is de beste centrale verdediger van Watford en ze zullen zijn defensieve kwaliteiten nodig hebben als ze zich willen handhaven in de Premier League."