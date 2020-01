Rode Duivels oefenen in maart tegen Portugal en Zwitserland in Qatar

De Rode Duivels trekken van 23 tot 31 maart naar de zon in het Midden-Oosten, waar ze 2 oefenwedstrijden zullen spelen. Op 27 maart is de Europese kampioen met vedette Cristiano Ronaldo de opponent, op 30 maart kunnen de Belgen revanche nemen voor de nederlaag tegen Zwitserland in de Nations League eind 2018. 5-2 werd het toen in Luzern.

Enkele dagen geleden gaf bondscoach Roberto Martinez nog toelichting bij de voorbereiding. In juni volgen er nog 2 oefenduels, waarvan eentje als uitwuifwedstrijd in Brussel. De namen van die tegenstrevers kan de bond nog niet geven.



Bij 2 van de 3 tegenstanders in de groepsfase van het EK ligt de oefenplanning al vast. Denemarken bekampt op 31 maart in Londen Engeland. Rusland en Finland kennen hun 4 sparringpartners al. De Russen nemen het achtereenvolgens op tegen Zweden (28/03 in Solna), Moldavië (31/03 in Chisinau), Polen (02/06 in Warschau) en Servië (06/06).

Finland oefent tegen Polen (27/03 in Wroclaw), Frankrijk (31/03), Zweden (04/06 in Solna) en Estland (07/06 in Tampere).