Remco Evenepoel na rit 4 in San Juan: "Bergpunten niet de bedoeling"

"Ik heb mezelf vandaag een aantal keer kunnen testen op de klim. Bij elke aanval wilde ik meespringen. Ik kon vlot volgen", vertelde Evenepoel na de etappe.

"De bergpunten die ik daarbij sprokkelde, waren zeker niet de bedoeling. Dat is veeleer toeval."

In het klassement staat Evenepoel 33 seconden voor nummer 2 Filippo Ganna.

"Onderweg zei ploegleider Bramati me dat er nog een bonificatieseconde te rapen was. Zdenek Stybar nam me mee en zei me: "Kom, neem die seconde". Ik dacht: "Ja, waarom niet"?"

In het tweede deel van de rit werden de renners getrakteerd op een stortbui.

Evenepoel: "Die regen konden we missen, want het was vrij vuil op de baan, maar het was goed dat er daardoor ook eens doorgereden werd, zeker op die klim. Anders zou het een heel lange en saaie dag geworden zijn."

In de sprint trok Deceuninck-Quick Step de kaart van Alvaro Hodeg, maar de Colombiaan moest zich neerleggen bij de 3e plaats.

"Jammer genoeg hebben we geen overwinning kunnen behalen met Alvaro, maar we hebben er alles voor gedaan. Nu gaan we genieten van een rustdag", besloot Evenepoel.