LA Lakers en Vanessa Bryant reageren voor het eerst: "Verschrikkelijk"

Dat de dood van Kobe Bryant er bij iedereen diep inhakt, hoeft geen betoog. Het nieuws van de tragedie zindert na in de sportwereld en ver daarbuiten. De LA Lakers, waar Kobe Bryant gedurende zijn volledige 20-jarige profloopbaan actief was, zullen nog lang rouwen om hun legendarische nummer 24. Na enkele loodzware dagen raapten de spelers en coaches vandaag hun moed bij elkaar om opnieuw het trainingsveld op te stappen. Lakers-coach Frank Vogel was de enige die na de training met de pers sprak.

"Het zijn heel emotionele tijden. We zijn allemaal zeer verdrietig. De dood van Kobe brengt ons allemaal nóg dichter bij elkaar." "Kobe was voor een hele generatie de meest gevreesde speler. Zijn impact op het spel kan niet overschat worden. We hebben Kobe altijd trots willen maken en dat zal zeker niet veranderen in de toekomst." "Vandaag was onze eerste training sinds de dood van Kobe. We hebben een soort van therapeutische sessie gehad. We hebben op niets specifieks getraind. Het was vooral samen zijn en samen eten."

Het zijn heel emotionele tijden. We zijn allemaal zeer verdrietig. De dood van Kobe brengt ons allemaal nóg dichter bij elkaar. Frank Vogel

"Voor altijd in ons hart"

Na de dood van Bryant verscheen er dagenlang niets op de media van de LA Lakers. Vandaag is daar verandering in gekomen met een kort bericht op de website en sociale media van de club. "We zijn volledig onder de voet van de dood van Kobe Bryant en zijn dochter Gianna. Onze liefde en gedachten gaan naar Vanessa, de familie Bryant en de families van de andere slachtoffers." "Er zijn geen woorden die kunnen beschrijven wat Kobe betekent voor onze ploeg, de fans en de stad LA. Maar meer dan een basketbalspeler was Kobe een vader, echtgenoot en ploegmaat. We zullen hem voor altijd in ons hart dragen."

De Instagram-post van de Lakers:

Vanessa Bryant: "Verschrikkelijke tijden"

Ook de vrouw van Kobe Bryant heeft vandaag voor het eerst van zich laten horen, ook met een post op Instagram. "Mijn dochters en ik willen de miljoenen mensen bedanken die hun steun betuigd hebben in deze verschrikkelijke tijden. Iedereen bedankt voor zijn gebeden, we kunnen ze gebruiken." "We zijn compleet van de kaart door de plotse dood van mijn liefhebbende echtgenoot Kobe, de geweldige vader van onze kinderen, en mijn mooie, lieve dochter Gianna." "Er bestaan geen woorden die onze pijn kunnen omschrijven. Ik haal troost uit het besef dat Kobe en Gigi wisten dat ze enorm geliefd waren." "Het was een ongelofelijke eer om hen in ons leven gehad te hebben, maar ik had hen liever nu gewoon bij ons gehad. Onze liefde voor hen kent geen grenzen. Ze zijn ons te snel ontnomen. Ik zou hen willen knuffelen, kussen en zegenen." "Hoe ons leven er verder zal uitzien, weet ik niet. Ik kan me geen leven zonder Kobe en Gianna indenken. Maar we worden elke dag wakker en proberen door te zetten." "We leven mee met de families die zondag in de helikoptercrash ook geliefden verloren hebben. We hebben het MambaOnThreeFund opgericht. Daar kan iedereen geld doneren voor de families van de 7 andere slachtoffers in deze tragedie." "We danken iedereen voor het medeleven en vragen respect en privacy om met deze nieuwe realiteit om te gaan."