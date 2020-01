Racing Genk heeft akkoord met Sheffield over Sander Berge

Genk blijft zijn kampioenenploeg te gelde maken. Na Pozuelo, Trossard, Malinovski, Aidoo, Ndongala en Samatta is Sander Berge de volgende in het rijtje. Technisch directeur Dimitri De Condé zei het eerder deze week al dat hij niet wist of de talentvolle middenvelder op 1 februari nog in Genk zou zijn. Wellicht niet dus.

Berge is vandaag in Sheffield voor medische testen. En er wordt met heel hoge bedragen gegoocheld. De clubs hebben nog niet gecommuniceerd, maar het zou gaan om een bedrag rond de 25 miljoen euro, plus nog een fiks percentage bij een doorverkoop. Daarmee benadert Berge Youri Tielemans als duurste transfer in België. De Anderlechtenaar ging in 2017 voor 26 miljoen euro naar Monaco.

Genk haalde Berge in januari 2017 voor 4,5 jaar bij Valerengen. De Noorse international maakte meteen veel indruk. In zijn tweede seizoen speelde de box-to-box-speler minder door een blessure, maar vorig seizoen was hij een van de bewerkers van de landstitel.

Het vertrek van Berge is een nieuwe klap voor Genk, dat vorige week ook al Samatta aan Aston Villa verloor. De strijd om Play-off I kondigt zich dus nog heet aan. Genk staat voorlopig 6e met evenveel punten als KV Mechelen. Zulte Waregem volgt op 3 punten, Anderlecht op 4. Er zijn nog 7 speeldagen en dus 21 punten te verdienen.