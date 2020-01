Wie is Sofia Kenin? Finalist in Australië met een website sinds haar 5e

Sofia begon er te tennissen en bleek talent te hebben. Haar ouders stuurde haar naar Rick Macci, de man die eerder jonge talenten als de zussen Williams, Andy Roddick en Maria Sjarapova kneedde. “Als baby speelde ik al met ballen en niet met barbies. Van dansen hield ik ook niet. Wel van tennis”, zei Kenin daarover in een reportage, die de WTA over haar maakte vorig jaar (zie de video).

Om voldoende hulp te hebben bij de opvoeding van hun dochter keerden ze terug naar Rusland. Sofia kwam ter wereld in Moskou, maar na een aantal maanden besloot het gezin toch opnieuw naar de VS terug te keren.

Op die leeftijd raapte ze de tennisracket van haar vader op en begon te tennissen. Vader Alexander en moeder Lena hadden er toen al een opmerkelijk parcours opzitten. Ze verlieten samen de Sovjet-Unie in 1987 en kozen voor een nieuw leven in New York. Tot de kleine Sofia in aantocht was.

In de domeinnaam van de tennisspeelster staat Sonya, de naam die haar vrienden en familie haar geven. Dat gaat terug op een Russische gewoonte om traditionele namen een (kortere) troetelnaam te geven. Zo wordt Alexander vaak Sasja, Dmitri Dima en Sofia Sonya. De website sonyakenin.com bestaat trouwens al sinds Kenin 5 jaar oud is.

Tot daar de feitelijkheid, want de rest van haar levensverhaal kan in Amerikaanse scholen opgevoerd worden als een typevoorbeeld van de “American Dream”. Wilt u daar zelf alles over lezen? Surf dan naar sonyakenin.com. U leest het goed, Sonya en niet Sofia.

Laat ons voor de volledigheid beginnen met enkele droge feiten. Sofia Kenin is sinds november 21 jaar. De Amerikaanse is 1,70 meter, rechtshandig, heeft een dubbelhandige backhand, speelt liefst op een harde tennisondergrond en is momenteel de nummer 15 op de WTA-ranking. Na haar onverwacht goede prestatie in Melbourne wordt ze straks de nummer 9.

Beelden van de piepjonge Kenin en haar ouders in een WTA-reportage

"Bij Kenin moet het niet altijd snel en hard gaan"

Een jaar geleden begon de steile opgang van Sofia Kenin. In januari 2019 won ze haar eerste WTA-toernooi in Hobart. Daarna volgden eindzeges in Mallorca en Guangzhou. Van de nummer 52 steeg ze tegen het einde van het jaar op een bepaald moment naar plaats 12 op de ranking en werd ze uitgeroepen tot “most improved player”.

Desondanks doet haar naam nog geen belletje rinkelen bij het grote publiek. Op een grandslamtoernooi raakte ze voor deze Australian Open nooit verder dan de 4e ronde.

Op haar 21e zet ze nu een stap, die insiders al langer verwachtten. Haar eerste profmatch won ze – weliswaar op een laag niveau - toen ze 14 jaar was. Ze was 16 toen ze de Orange Bowl won, een van de belangrijkste referenties in het jeugdcircuit. Op haar 17e maakte ze haar debuut op een grandslamtoernooi dankzij een wildcard voor de US Open.

Ook haar finaleticket in Australië heeft ze niet gestolen. Ze versloeg tienersensatie en landgenoot Coco Gauff en later de nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty. "Kenin wordt vooral vaak geprezen voor haar oog-hand-cöordinatie en is ongelooflijk kalm op de baan", zegt Sporza-tennisjournalist Dirk Gerlo.

"Ze heeft een maturiteit die je op haar leeftijd niet verwacht en het moet bij haar ook niet altijd snel en hard gaan. Door haar veelzijdigheid kan ze veel oplossen. In het vrouwentennis is het moeilijk om te voorspellen hoe de volgende jaren zullen zijn, maar ze lijkt me wel een blijver in de top 10."