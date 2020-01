Albert: "De cross in België heeft een figuur als Thibau Nys nodig"

Roland Liboton en Niels Albert kunnen niet wachten tot Thibau Nys over enkele jaren de overstap maakt naar de profs. "De cross in België mist dat soort figuren. We hebben stuk voor stuk steengoeie renners, maar bij sommige jongens ontbreekt het charisma", vertelt Albert in Extra Time Cross.

"Kijk naar een Van der Poel: die komt aan op een cross, parkeert zijn dikke auto, stapt uit met zijn klak achterstevoren en zijn zonnebril op, ook al regent het. Dát zijn figuren. Thibau heeft dat ook in hem."

Waarna Albert afsluit met een typische kwinkslag: "Binnenkort doet hij stage in mijn fietswinkel. Ik zal het hem in die week allemaal wel eens bijbrengen."