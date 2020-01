Jelle Vossen moet vanaf nu doelpunten maken voor Zulte Waregem

Zulte Waregem wordt de 4e Belgische club voor Jelle Vossen, na eerdere passages bij Genk, Cercle Brugge en Club Brugge. "Het was duidelijk dat ik een stap moest zetten om weer aan spelen toe te geraken", zegt Vossen in zijn eerste interview in een Essevee-shirt.

"Ik heb een moeilijk seizoen achter de rug bij Club, waarin ik weinig kansen kreeg. Maar ik heb mezelf niets te verwijten. Ik hoop hier het plezier in het spelletje weer te vinden. Zulte Waregem is een ploeg met ambitie, die nog strijdt op 2 fronten."

Een van de twee fronten is de beker, waarin Zulte Waregem in de halve finales uitgerekend tegen Club Brugge uitkomt. De heenmatch eindigde op 1-1. "Dat wordt een speciale match. Ik denk dat deze groep voldoende kwaliteiten heeft om naar de Heizel te gaan."

Opvallend is dat Jelle Vossen tegen geen enkele Belgische club vaker scoorde dan tegen Zulte Waregem. "Ik heb hier altijd graag gespeeld, op een goed veld en in een goeie sfeer. Hopelijk kan ik nu ook voor Zulte Waregem veel scoren op deze grasmat."