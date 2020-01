Brecel legt de nummer 1 het vuur aan de schenen, maar dat volstaat niet

Het was een hoogstaande wedstrijd tussen Brecel, de nummer 36 op de ranking, en Judd Trump, de nummer 1. Met een break van 122 toonde de Limburger dat hij niet onder de indruk was van de winst in het eerste frame voor Trump. Zo bleef het gelijk opgaan.

Bij 3-2 voor Trump maakte Brecel na een break van 59 een cruciale misser op de rode bal. Zoiets liet de regerende wereldkampioen niet liggen. Brecel vocht nog voor wat hij waard was en kwam terug tot 4-3. Toen hij in frame 8 een 41-0-voorsprong nam, leek een beslissend spelletje nabij. Maar bij het splitten van het pak eindigde de break van Brecel. Trump nam over met een break van 90, goed voor een ticket in de kwartfinales.