Extra Time Cross over het parcours: "Vrij simpel: vermogen leveren en trappen"

"De Franse trend met lange bochten en minder techniek"

Onze reporter haalde gisteren in Zwitserland enkele kenners voor zijn microfoon na de verkenning, maar de meningen waren verdeeld. Was er aan de tafel van Ruben Van Gucht meer eensgezindheid?

"Het parcours en de cross worden altijd bepaald door de renners zelf", opende Niels Albert. "Als het parcours snel is, dan volgen de hindernissen elkaar snel op en wordt het daardoor ook lastig. En als de cross lang gesloten is, dan is het ook mooi."

"Het weer zal opnieuw het laatste woord hebben", voorspelt Sven Nys. "Ik word er niet echt wild van, maar met modder en regen wordt iedereen nerveus."

"Dat is ook niet nieuw. Als ik mijn eigen carrière bekijk, dan hebben we op een WK heel vaak minder typische crossen zoals Gavere, de Koppenberg of Overijse gehad. Het was meer de Franse trend: lange bochten en minder techniek. Ik hield daar iets minder van."

"Je had heel vaak een parcours waar je met de auto over kon rijden", pikt Richard Groenendaal in. "Maar zondagavond zullen we kunnen concluderen dat de allerbeste renners gewonnen hebben."