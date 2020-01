Fellaini, Dembélé en Carrasco beginnen later aan hun competitie

Het coronavirus treft de sportwereld stevig. De voorbije dagen werden al meerdere evenementen in China verplaatst of zelfs geannuleerd.



Het WK indooratletiek is gisteren nog met een jaar uitgesteld. Het WK had van 13 tot 15 maart moeten plaatsvinden in het Chinese Nankin. Dat zal het WK nu in maart 2021 ontvangen.