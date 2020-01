Vader Van der Poel over Wereldbeker: "Je blokkeert 16 mooie weekends"

"Het kan niet dat één land 7 of 8 Wereldbekers krijgt"

De hervorming van de Wereldbekerkalender zweeft al maanden boven het crossseizoen. De grote lijnen: 14 à 16 zondagen zouden worden gereserveerd voor de Wereldbeker, ongeveer de helft van die crossen zouden Belgische manches zijn.

"Het kan niet dat één land 7 of 8 Wereldbekers krijgt", steekt Adrie van der Poel in onze podcast van wal.

"Dat bestaat niet. Het is veel te veel. Als Belg is dat fantastisch en we moeten België dankbaar zijn, want dit land heeft de sport gemaakt tot wat het veldrijden nu is."

"Maar alle Belgen in de top 50 van de UCI-ranking en dat zijn er nu 20 (wie in de top 50 van de ranglijst staat, mag deelnemen aan de Wereldbeker) hebben bij die Belgische WB-crossen dan geen onkosten. Ze rijden 's ochtends naar de cross en ze zijn er."

"Alle buitenlanders, die het al moeilijk hebben, verplicht je om naar die crossen te gaan. Reken dan 1.000 euro voor een weekendje."

"Mijn broekt zakt af als ik de Belgen en sommige Nederlanders hoor klagen dat ze naar Silvelle moeten voor het EK. Dat is een verplaatsing van 1.000 kilometer. Die andere jongens doen dat elke week."