Wie is voetbalmakelaar Christophe Henrotay?

Namen als Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Christian Luyindama, Kevin Mirallas, Dieumerci Mbokani en Francis Amuzu zitten of zaten in zijn portefeuille. In het verleden bekommerde hij zich ook over Marouane Fellaini en hij regelde de miljoenentransfers van Romelu Lukaku van Anderlecht naar Chelsea, van Youri Tielemans van Anderlecht naar Monaco en van Courtois van Chelsea naar Real Madrid. Met Tielemans stopte de samenwerking na een dispuut over een torenhoge commissie.

Christophe Henrotay is in de eerste plaats de zoon van zijn vader, Roger Henrotay. Die werd geboren in de buurt van Luik en speelde van zijn 9 tot zijn 26 voor Standard, goed voor 3 landstitels. Na zijn actieve carrière was vader Henrotay 10 jaar secretaris-generaal van de club van zijn hart tot in 1998.

In Monaco wachtend op zijn uitlevering

Christophe Henrotay resideert in het prinsendom Monaco. Daar ging de bal in september vorig jaar aan het rollen. Er vonden huiszoekingen bij hem in Monaco plaats en bij een medewerker in Luik. De politie legde beslag op 7 miljoen euro, 3 luxe sportauto's, een boot en 2 appartementen.

Henrotay werd opgepakt op verdenking van witwaspraktijken en omkoping bij transfers, onder meer zou er sprake zijn van frauduleuze retrocommissies. Ook bendevorming en valsheid in geschrifte worden hem ten laste gelegd.

Het is in het kader van dat onderzoek naar Henrotay dat vandaag de huiszoekingen gebeurden bij Standard-voorzitter Bruno Venanzi en op Sclessin. Henrotay is een goede vriend van Venanzi en een belangrijke makelaar bij Standard.

Eerder, in april 2019, waren er in het kader van dat onderzoek al huiszoekingen in ons land bij Anderlecht, in Neerpede, en bij de Belgische voetbalbond. Het parket zocht toen naar onregelmatigheden bij de transfers van Aleksandar Mitrovic en Chancel Mbemba, allebei van Anderlecht naar Newcastle vertrokken met de hulp van Henrotay.

Henrotay werd eind september vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 250.000 euro, het Belgische gerecht wacht sindsdien op zijn uitlevering aan ons land.