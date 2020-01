Waarom amateurclubs plots stoppen: "Niet iedereen heeft les geleerd"

"Moeten clubs behoeden"

De laatste jaren worden er ook alsmaar meer clubs overgenomen door buitenlandse investeerders. Het is begonnen in 1B, maar intussen ook schering en inslag in het amateurvoetbal. Daar kan je je vragen bij stellen, zegt Mazur.

"Wij hebben dit zien aankomen", begint Benny Mazur het gesprek met Sporza. "U herinnert zich vast en zeker nog de beruchte Panorma-uitzending van 7 jaar geleden waarin over zwart geld in het amateurvoetbal gesproken is."

Ook licenties in amateurvoetbal

"We duwen clubs ook in de richting van een lokale verankering zodat ze in de juiste handen blijven. Daarom hebben we die licentie ontwikkeld, niet om een guillotine-politiek te voeren."

"Clubs moeten de eigen jeugd meer kansen geven, een goede omkadering zoeken, financieel moeten ze de zaken correct aanpakken (bedrijfsvoorheffing, RSZ, BTW…). Het komt er in feite op neer dat we een eerlijke competitie willen."

Leven clubs boven hun stand?

Wat nu met Duffel gebeurt, is dus geen alleenstaand geval. Je krijgt wel eens de indruk dat veel clubs boven hun stand leven.

"Dat is een fenomeen dat we in veel sporten zien", beaamt Benny Mazur van Voetbal Vlaanderen, "zeker ook in het voetbal. Als federatie dragen we daar mee een verantwoordelijkheid in. Wij willen hen behoeden van de foute weg op te gaan."

"Gaandeweg zullen we gaan naar minder clubs. Dat proces is al een tijdje aan de gang. De voorbije tien jaar is het aantal voetbalclubs bij ons gedaald van 1.000 naar 900. We zijn daar niet ongelukkig over."

"Onderzoek toont aan dat grotere en beter georganiseerde clubs de problemen beter aanpakken. Op ons ledenaantal heeft dit geen invloed: die steeg in dezelfde periode met zo’n 20.000 spelers. Ze zijn gewoon verspreid over minder clubs."