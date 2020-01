Hilaire Van der Schueren versterkt zijn veldritteam met beloftevolle Brit

Sinds 1 januari dragen Quinten Hermans en Corné van Kessel het shirt van Tormans, het nieuwe veldritteam van Hilaire van der Schueren.

De ploeg zoekt actief naar extra manschappen en vrouwen en heeft nu een eerste renner vastgelegd. Het gaat om de 21-jarige Brit Thomas Mein. Vanaf 15 augustus staat hij onder contract bij Tormans.

Mein snelde dit seizoen bij de beloften naar winst in de Wereldbeker-manche van Tabor. Hij eindigde ook 3e in Nommay, Loenhout en Gavere.

"Ik ben heel blij met deze nieuwe uitdaging", zegt de 21-jarige Brit, die een contract tekende voor 2 seizoenen. "Mijn thuisbasis is in België, heel dicht bij de woonplaats van Corné en Quinten. Ik wacht vol ongeduld om mijn toekomstige ploegmaten te leren kennen. Maar eerst wil ik presteren op het WK voor beloften."

Ook algemeen manager Jean-François Bourlart wrijft zich in de handen. "We willen het Tormans Cyclo Cross Team uitbreiden en zijn actief bezig met de rekrutering. Thomas Mein is een grote veldritbelofte. Zijn profiel is exact wat we nodig hebben."