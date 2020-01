Waarom Van der Poel niet bij Lefevere is beland: "Patrick kreeg niet echt een kans"

"Patrick vroeg me waarom Mathieu voor 4 jaar had getekend"

In het voorjaar waren er heel wat geruchten dat Mathieu van der Poel de overstap zou maken naar het Deceuninck-Quick Step van Patrick Lefevere. Heeft Lefevere niet hard genoeg aangedrongen? "Mischien niet", geeft Adrie van der Poel toe. "Mijn band met Patrick is altijd heel goed geweest. Hij heeft mijn carrière met 7 jaar verlengd. Daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor."

"De contacten zijn altijd gebleven en ik heb hem - toen Mathieu 10 of 11 jaar oud was - een bericht gestuurd: "Ik heb hier een talentje". Toen Mathieu jaren later een grote koers won, kreeg ik een bericht terug. "Het oog van de kenner" stond er. Maar wij zijn op jonge leeftijd terechtgekomen bij de Roodhooftjes", doet papa Van der Poel het verhaal.

"Zij stelden materiaal ter beschikking, eerst voor David en later voor Mathieu. Dat is ook altijd goed en correct verlopen en dan kon Mathieu op een gegeven moment een mooi contract tekenen voor 4 jaar. Patrick vroeg me waarom hij voor zo lang getekend had, maar wat moet ik anders doen?"