Gaviria knalt naar tweede ritoverwinning in Ronde van San Juan

Deceuninck-Quick Step controleerde de koers voor leider Remco Evenepoel, die al bij al een rustig dagje beleefde in Argentinië. De vlucht van de dag kwam pas laat tot stand, in de aanloop naar de klim in het natuurpark Ischigualasto.

Die col zorgde wel voor wat versplintering, maar met nog bijna 80 kilometer tot de streep stond een massasprint in de sterren geschreven. Na de klim was het dan ook vooral UAE Emirates dat het tempo bepaalde. Met Fernando Gaviria had UAE dan ook een grote kanshebber op de ritzege in de gelederen.

In de finale kon zelfs een flinke stortbui de aangekondigde groepssprint niet voorkomen. Bert Van Lerberghe probeerde voor Deceuninck-Quick Step om Alvaro Hodeg naar de dagzege te loodsen, maar het treintje van UAE Emirates bleek al beter op de rails te staan. Fernando Gaviria rondde het werk van zijn team perfect af.

Remco Evenepoel, die onderweg nog een bonficatieseconde sprokkelde, blijft leider met ruim een halve minuut voorsprong op Filippo Ganna. Donderdag krijgen de renners in de Ronde van San Juan een dagje rust.