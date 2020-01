Herkent u deze ex-voetballer die flink vermomd naar Roma-Lazio trok?

Daniele De Rossi voetbalde tot vorig seizoen bij AS Roma en hing onlangs zijn voetbalschoenen aan de haak, na een kort avontuur bij Boca Juniors. Als voetballer op rust had de Rossi nu eindelijk eens de kans om de Romeinse derby mee te maken vanuit de Curva Sud, het supportersvak van de harde kern van AS Roma.

Maar hoe doe je dat als clublegende zonder voortdurend aangeklampt te worden? De Rossi's vrouw Sarah Felberbaum, een bekende actrice, wist daar wel raad mee. Ze regelde een make-up artist die De Rossi helemaal omherkenbaar maakte. Felberbaum postte vandaag een filmpje van de opmerkelijke transformatie op haar Instagram-pagina.

"Dit is wat er gebeurt wanneer je echtgenoot besluit om de Curva Sud te infiltreren en zijn droom waar te maken om de Romeinse derby te bekijken", schrijft ze. "We hebben er een hele middag aan gespendeerd, er zijn uren make-up aan te pas gekomen en de kinderen zijn getraumatiseerd, maar Daniele was zo blij als een kind."