NBA-spelers eren Kobe Bryant: "De meest trieste dag uit mijn leven"

De wedstrijd tussen de Los Angeles Lakers en de Los Angeles Clippers, die gisterenavond zou worden gespeeld, werd uitgesteld na het tragische ongeval. Het was de eerste thuiswedstrijd van de Lakers na het overlijden van de basketballegende.

Bryant speelde zijn hele sportcarrière bij de LA Lakers. Hij kwam van 1996 tot en met 2016 uit voor de club uit Los Angeles, waarmee hij 5 keer de NBA won.

Ter nagedachtenis van Bryant streek het bekende basketprogramma "NBA ON TNT" neer op het parket van het Staples Center. Presentator Ernie Johnson Jr. stond samen met zijn gasten stil bij het tragische ongeval.

"Het is lang geleden dat ik me nog zo triest gevoeld heb", zei basketlegende Shaquille O'Neal. Jerry West, nog een grote naam in de Lakers-geschiedenis, koos Bryant in 1996 bij de draft. "Zijn dood vormt voor mij de meest trieste dag uit mijn leven", verklaarde hij. "Ik weet niet of ik van de klap zal herstellen."