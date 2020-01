Limburg United neemt afscheid van topschutter Wilson-Frame

Jared Wilson-Frame was bezig aan zijn eerste seizoen bij Limburg United en kon aardige statistieken voorleggen. De Amerikaan is de 3e topschutter in de EuroMillons League met 16,2 punten per wedstrijd, maar blijkt toch niet echt te passen in het tactische systeem van de Limburgers en dus scheiden de wegen.

"We hebben in onderling overleg beslist om afscheid te nemen. Hij had moeite om zich aan te passen aan het teamspel van coach Brian Lynch, wat er mee voor gezorgd heeft dat de samenwerking vervroegd beëindigd is. We wensen Jared veel succes met zijn verdere carrière", laat Limburg United weten.

De club heeft met Alexis Wangmene wel een nieuwe speler aangetrokken. De 2,05m grote Kameroener kent de Belgische competitie, want vorig jaar kwam hij uit voor Luik. De komst van Wangmene komt op een goed moment, want Jack Gibbs ligt 6 tot 8 weken in de lappenmand met een spierscheuring.

Om die blessure op te vangen, rekent Limburg United ook op de jeugd. "Yannick Dammen, Jarne Lessuisse en Ferre Vanderhoydonck zullen steeds vaker in onze line-up verschijnen", klinkt het.