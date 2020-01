Evenepoel grijpt de macht: "Nog 1 gevaarlijke dag: Alto de Colorado"

"Tijdrit was doel en is aardig gelukt"

"Er was superveel wind, maar mijn sterke punt is aerodynamica"

Het was Evenepoels allereerste overwinning in zijn Europese tijdrittrui. Maar hij mocht het podium niet op door de storm die losbarstte in aankomstplaats Punta Negra. "Dat is zeker geen ontgoocheling", lachte de jonge Belg bij onze man in Argentinië. "Ik ben tevreden met wat er vandaag gebeurd is."

Evenepoel leidt in het klassement met een dikke halve minuut. "Ik kan nu iets rustiger naar Colorado gaan met die redelijk grote voorsprong." Daar ligt vrijdag de aankomst van de koninginnenrit op een col van 1e categorie. "Een seconde of 10 zou toch iets anders zijn."

Het waren moeilijke omstandigheden onderweg, met een storm die in aantocht was, blijkbaar gebruikelijk in die streek: "Er was superveel wind. Dat heb ik ook gevoeld, zeker boven op de dijk was er strakke kopwind. Maar ik heb me zo klein mogelijk proberen te maken. Dat is mijn sterke punt: ik ben heel aerodynamisch."

Het parcours van 15 km met een klimmetje op het eind was een kolfje naar zijn hand: "Ik was gewoon redelijk goed. Het was een tijdrit die me goed lag. Eerst lang rechtdoor vlak en daarna nog die klim erin. Ik denk dat ik op de klim zeker nog ben uitgelopen op iedereen. Dus dat is positief."