Argentijnse bond: "Gaich zal toch bij de nationale beloften blijven"

Een nieuwe aanvaller prijkt al geruime tijd hoog op het verlanglijstje van Club Brugge. Het is een publiek geheim dat blauw-zwart zijn oog heeft laten vallen op Adolfo Gaich, een 20-jarige Argentijn die bij San Lorenzo een afkoopclausule van zo'n 13 miljoen euro heeft.

Nu het einde van de transferperiode in zicht is, leek er toch schot te komen in de zaak. Gaich is momenteel met de Argentijnse U23 aan de slag op het olympisch kwalificatietoernooi in Colombia en de Argentijnse voetbalbond liet weten dat de aanvaller zou terugkeren naar huis om medische testen af te leggen.

"Adolfo Gaich keert terug naar Buenos Aires om er medische testen af te leggen voor Club Brugge. Vrijdagochtend komt hij terug naar Colombia", lieten de Argentijnen weten op Twitter.

Maar dat bericht werd later op de dag nog rechtgezet: "Adolfo Gaich had de toestemming om naar Buenos Aires af te reizen, maar zal uiteindelijk toch samen met de ploeg in Colombia blijven." Het is dus nog steeds afwachten of Club Brugge de Argentijn nog kan strikken voor het einde van deze maand.