Kompany pleit voor meer diversiteit: "Bij Anderlecht kan ik barrières doen vallen"

"Diversiteit verplichten op de allerhoogste echelons"

Vincent Kompany is een van de uithangborden van een kerngroep van de internationale spelersvakbond FIFPro. Ook onder meer Giorgio Chiellini (Juventus) en Eiji Kawashima (ex-Standard) wisselen hun ideeën uit en willen de positie van profvoetballers versterken. Na een ontmoetingsdag in Brussel gaf Kompany vandaag een woordje uitleg.

"Het gaat over meer dan alleen maar rechten van rijke professionele spelers", getuigt Kompany. "Het gaat over de samenleving en de rol van het voetbal daarin. Er zijn een heel aantal onderwerpen waar we veel sterker uitkomen als we het samen aanpakken, zoals discriminatie en de groei van het vrouwenvoetbal."

Discriminatie is een van de stokpaardjes van Kompany. "Er is nul toegang tot de bestuursorganen. Er wordt een debat gevoerd over racisme, maar de beslissingen worden genomen door mensen die al eeuwenlang in die posities zitten. Het is wurgend en het is toepasbaar op alle sectoren in heel Europa."

"Anderlecht is op dat vlak, en dat is het enige wat ik wil zeggen over RSCA, een beetje uniek. De rol die ik intern simpelweg kan hebben is om veel barrières te doen vallen, door aanwezig te zijn en door me op een professionele manier te gedragen. Ik hoef niet te zeggen om niet racistisch te zijn. Met mijn positie heb ik toch wel autoriteit. Dat is in Europa bijna onmogelijk voor iemand van een andere etnische afkomst."

"Zolang het debat over racisme en discriminatie niet uitgebalanceerd is vanaf het begin, zullen we nooit de juiste oplossingen vinden. We moeten diversiteit verplichten op de allerhoogste echelons en een gezond traject neerleggen voor mensen die in die posities willen geraken, zodat het geen vriendenclub blijft."

"Als je helemaal onderaan begint, zoals ik, dan weet je dat je minder kansen hebt en is het erg hard om gemotiveerd een volkomen burger te zijn van een land waar je veel minder perspectieven hebt."