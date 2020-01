Mathieu van der Poel is zondag de torenhoge favoriet om zichzelf op te volgen als wereldkampioen veldrijden. De meeste kenners verwachten toch een strijd, weliswaar voor de 2e plaats. We hebben de laatste 10 zilveren medailles op het WK voor jou opgesnord. We geven telkens de wereldkampioen, de plaats en het jaar. Hoeveel kan jij er vinden?