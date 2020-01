Moreno De Pauw stopt op hoogtepunt na winst in Zesdaagse van Berlijn

De Pauw zou eigenlijk al stoppen na de Zesdaagse van Bremen eerder deze maand, maar hij kreeg ook van Berlijn nog een uitnodiging in de bus. Hij nam Stroetinga mee als naar het feest en zal zich dat niet beklagen want het duo won de Zesdaagse na een zinderende slotdag.

Het duo begon als 4e aan de slotdag, maar eindigde op kop met 505 punten. Door de kaap van 500 punten te overschrijden, namen ze nog net op tijd een bonusronde, waarmee ze hun ronde achterstand uitvlakten. De Denen Marc Hester en Oliver Wulff Frederiksen werden met 495 punten tweede, de Fransman Morgan Kneisky en de Duitser Theo Reinhardt met 480 punten derde.

De Pauw beëindigt zijn loopbaan met acht zeges in zesdaagses op zijn palmares. De vorige zeven behaalde hij allemaal met De Ketele. Naast twee keer in Berlijn won hij twee keer in Londen (2015, 2016), in Amsterdam (2016), in Gent (2017), in Rotterdam (2019) en in Kopenhagen (2019).