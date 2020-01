Milan eert Kobe Bryant met minuut stilte en rouwband

Kobe Bryant bracht een groot deel van zijn jeugd door in Italië, waar zijn vader Joe professioneel basketbal speelde. Bryant junior hield er een onvoorwaardelijke liefde voor Italië aan over: hij sprak vloeiend Italiaans, gaf zijn kinderen Italiaanse namen en verloor zoals een echte Italiaan ook zijn hart aan een voetbalclub, in zijn geval Milan.

Om Bryant te eren, zal Milan vanavond een minuut stilte houden voor de overleden basketballer. De spelers zullen in de bekerwedstrijd tegen Torino ook aantreden met een zwarte rouwband. "Legendes sterven nooit", klinkt het bij de Rossoneri.