Kogel is door de kerk: Eriksen moet Lukaku bij Inter bevoorraden

Christian Eriksen trok in 2013 van Ajax naar Tottenham, maar de sierlijke Deen was de voorbije maanden meer en meer uitgekeken op zijn Engelse club. Eriksen weigerde zijn contract te verlengen en heeft na veel vijven en zessen nu toch een transfer geforceerd.

De Deense middenvelder ruilt de Premier League voor de Serie A, waar hij met Inter de titelstrijd met Juventus moet aangaan. Inter-coach Antonio Conte had zijn clubbestuur al meermaals gevraagd om versterking.

De Italiaanse T1 mocht de voorbije weken de transfermarkt op en speurde vooral in Engeland, waar hij coach is geweest bij Chelsea. Na Ashley Young (Manchester United) en Victor Moses (Chelsea) is Christian Eriksen (Tottenham) dus de volgende aanwinst.

Hij tekende tot 2024. Eriksen scoorde bij de Spurs 51 keer in de Premier League en gaf er 62 assists. Vorig seizoen verloor hij met Tottenham de finale van de Champions League. Met de transfer van Eriksen zou zo'n 20 miljoen euro gemoeid zijn.