Milan-fans eren Kobe Bryant met applaus en rouwbanden

Kobe Bryant was fan van Milan. Niet toevallig, tussen zijn 6e en zijn 13e woonde hij in Italië omdat zijn vader er basketbal speelde.

Vanavond gaf Milan Torino partij in de Coppa Italia. De wedstrijd is voorafgegaan door een hommage aan Kobe Bryant.

Op de ledboardings rond het veld verscheen "legends never die" ("legendes sterven nooit") en "SempreKobe" ("Kobe voor altijd"). Op de grote schermen verschenen foto's van Bryant en zijn 13-jarige dochter Gianna, die ook om het leven kwam.

Voor het eerste fluitsignaal gingen de lichten uit en weerklonk "Who wants to live forever" van Queen. De spelers droegen zwarte rouwbanden.