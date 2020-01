Sfeer tussen bondsvoorzitter en makelaar Martinez onder nul rond contractverlenging

"De Preter probeert zich interessant te maken"

Roberto Martinez zat maandag samen met bondsvoorzitter Mehdi Bayat en CEO Peter Bossaert. Gespreksonderwerp was de toekomst van de nationale ploeg en de rol van de Spaanse bondscoach daarin. Martinez heeft nog een contract tot na het EK 2020.

In een interview met nieuwszender LN24 noemde makelaar Jesse De Preter het “onrespectvol” dat de bond nog altijd niet over geld gepraat heeft met Martinez. ”Er is geen grote haast bij een nieuw contract, maar ik vind het vreemd dat de bond in de pers vaak laat uitschijnen dat Martinez veel geld gaat kosten, terwijl ze met ons nog nooit over centen hebben gesproken", herhaalde De Preter aan onze redactie.

De woorden over een gebrek aan respect zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij bondsvoorzitter Mehdi Bayat. "Ik denk dat meneer De Preter niet goed op de hoogte is van de huidige situatie", reageerde hij bij VTM op dinsdag.

"Ik vind dat hij zich niet heel elegant opstelt, in tegenstelling tot andere mensen uit de entourage van Roberto Martinez, en ik denk niet dat hij tot de officiële delegatie behoort. Ik heb nooit met hem onderhandeld of gediscussieerd. Hij is als jurist door de Engelse makelaar van de bondscoach aangesteld om zijn contract te analyseren. Ik denk dat meneer De Preter zich interessant heeft proberen te maken."