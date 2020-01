Huiszoeking bij Standard-voorzitter Bruno Venanzi

Het onderzoek naar Christophe Henrotay

Christophe Henrotay, de makelaar van onder anderen Thibaut Courtois en Yannick Carrasco, werd in september van vorig jaar aangehouden en in verdenking gesteld voor witwaspraktijken, private corruptie, bendevorming en valsheid in geschrifte. Bij huiszoekingen in zijn woonplaats Monaco legde de politie beslag op 7 miljoen euro, 3 luxe sportauto’s en 2 appartementen.



Eerder, in april 2019, waren er in het kader van dat onderzoek al huiszoekingen in ons land bij Anderlecht, in Neerpede, en bij de Belgische voetbalbond. Het parket zocht toen naar onregelmatigheden bij de transfers van Aleksandar Mitrovic en Chancel Mbemba, allebei van Anderlecht naar Newcastle vertrokken.



Henrotay werd vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 250.000 euro, het Belgische gerecht wacht sindsdien op zijn uitlevering aan ons land. Een andere verdachte, Christophe Cheniaux, schoonbroer en naaste medewerker van Henrotay, zat een tijd in de cel in Brussel, maar is intussen vrijgelaten.