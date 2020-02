Geef de tegenpartij geen kans met deze 3 gouden tafelvoetbal-tips!

1. De bal trekken

De bal 'trekken' is de meest gebruikte handeling in het tafelvoetbal. Door de bal te trekken creëer je een ideale schietpositie voor je speler. Je moet streven naar een handeling waarbij je de bal altijd op hetzelfde plekje binnenschiet. Als je hier een constante in krijgt, dan sta je al heel ver.