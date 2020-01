Cercle Brugge biedt zijn fans gratis tickets en vervoer aan voor trip naar Eupen

Cercle Brugge is rode lantaarn met 11 punten uit 23 wedstrijden. De voorbije weekends had het dat puntentotaal kunnen aandikken, maar tegen Antwerp gaf het een riante situatie uit handen en tegen Anderlecht slikte het in de slotminuten een bijzonder zure nederlaag.

"De voorbije twee thuiswedstrijden kreeg Cercle niet wat het verdiende, maar tegen Eupen is Groen-Zwart gebrand op revanche", schrijft Cercle op zijn website over zijn competitiematch van zaterdagavond (20u) bij Eupen.

"Samen met onze fans moét dat lukken. Onze spelers en technische staf doen daarom een warme oproep: maak massaal de verplaatsing naar Eupen en schreeuw Cercle naar de punten!"

"Om met zoveel mogelijk Cercle-fans in het bezoekersvak aanwezig te zijn, doet Cercle alvast een geste: het biedt gratis wedstrijdtickets én gratis busvervoer aan!" Wie Cercle een duwtje in de rug wil geven, kan op deze pagina terecht voor alle informatie.