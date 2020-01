"Ik zou de crossbenen van Van der Poel willen en zoals Courtois in het Real-doel willen staan"

Zou je jouw olympische titel inruilen voor de Ronde van Vlaanderen?

Neen, dat zou ik nooit doen. Dat moment wil je nooit wissen uit je geheugen. Het is het mooiste moment uit mijn carrière. De Ronde van Vlaanderen is er elk jaar, de Spelen maar één keer om de vier jaar. Ik schat het hoger in dan de Ronde van Vlaanderen, ook al is dat een mooie koers. Of de Ronde nog een obsessie is? Ik wil voor mezelf bewijzen dat ik die wedstrijd kan winnen. Meer niet. Ik heb de eigenschappen om dat te doen. Of die zege er komt, maakt niet uit. Maar ik wil het wel proberen.

Wordt het jouw laatste kans om de Ronde van Vlaanderen te winnen?

Dat denk ik niet. Die vraag is me al een paar keer gesteld en elk jaar start ik met veel ambitie en ben ik een van de favorieten. Ik denk dat ik er nog een aantal jaren kan meespelen. Wie de te kloppen man wordt? Sagan zal er zijn en Van der Poel heeft heel veel klasse op dat parcours. Hij wordt de man van het voorjaar.

6 dagen na de Tour volgt de olympische wegrit: zal je de Tour volledig uitrijden?

Waarschijnlijk wel. Normaal neem ik maandag, daags na de slotrit, het vliegtuig naar Tokio. De jetlag wordt het grootste probleem, maar ik heb al zulke reizen gemaakt en ik pas me heel snel aan. Het zouden mijn derde Spelen worden. Londen heeft mijn ogen geopend voor Rio. Ik heb de impact van zo'n medaille op mijn leven gezien en ik zou er graag nog eentje aan toevoegen. Het parcours is gelijkaardig aan dat van Rio: op papier is het te zwaar, maar de omstandigheden zijn eigenaardig met teams van 3 tot 5 renners. Tactisch valt het moeilijk te controleren en dat moet in mijn voordeel zijn. Ik roep me niet uit tot topfavoriet, maar ik denk dat ik een outsider kan zijn. Wie de tweede tijdrijder moet worden? Dat is mijn taak niet. De vorm zal heel belangrijk zijn. In Rio gingen we met de ploeg voor de wegrit en hebben we tijdrijders eruit gelaten, omdat we geen goeie tijdrijders hadden. Dat is nu anders en geeft de weelde aan.

Kan Mathieu van der Poel de Ronde of Roubaix nu al winnen?

Dat denk ik wel. Van der Poel is heel compleet, maar gelukkig zijn er nog minpuntjes zoals op het WK, waarbij hij zich kan vergissen. Het is wel leuk om tegen zulke renners te koersen. Ik heb altijd gekoerst tegen Boonen, Cancellara en Sagan. Hen kloppen maakt het net iets mooier. Van Aert? Hij is op de goeie weg. Het kan een voordeel zijn dat hij iets minder crossen heeft kunnen rijden en dat hij zo op het juiste moment in vorm zal zijn. Ik vind hem ook iets meer wegrenner dan crosser.

Je wordt 35 jaar. Zijn je beste jaren voorbij?

Misschien wel. Ik zal sowieso niet veel meer verbeteren, maar ik fiets graag. Het is een hobby, geen beroep. Ik probeer plezier te maken en dat is het belangrijkste. Ik wil zo veel mogelijk winnen, maar de basis is je amuseren. Hoeveel seizoenen ik nog blijf fietsen? Dat weet ik niet. Ik wil een hoog niveau halen. Als ik het topniveau niet haal, zal ik redelijk snel stoppen. Ik gis ook nog naar de plannen voor na mijn carrière, maar ik wil wel in de sport blijven: mensen begeleiden, mensen helpen om hun dromen waar te maken.

De snelle vragenronde...

Met wie zou je één dag van benen willen wisselen? Met Mathieu van der Poel. Ik zou eens een cross willen rijden met zijn benen.

Wat is de grootste vergissing uit je carrière? In het begin was ik misschien een beetje te ambitieus.

Kan de Tourwinnaar ook winnen in Tokio? Ja.

Zal je ooit in het veld te zien zijn? Ik zou dat graag eens doen, maar het zullen eerder MTB-wedstrijden zijn.

Wat heb je altijd willen doen dat niet te combineren valt met het leven als profrenner? Ik zou zoals Thibaut Courtois in het doel van Real willen staan en dat gevoel beleven van zoveel fans in een stadion.

