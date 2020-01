KBVB en Special Olympics lanceren project voor voetballers met verstandelijke beperking

4 nationale teams voor G-voetbal

Zo neemt een deel van de selectie in 2023 deel aan de Wereldspelen in Berlijn. Daarnaast zal de KBVB het Belgian Football Center in Tubeke ter beschikking stellen en ook nationale shirts aankopen voor deze ploegen.

Ons land telt bijna 2.000 voetballers met een verstandelijke beperking, die aangesloten zijn bij 120 voetbalclubs in voornamelijk Vlaanderen. Om het G-voetbal nog meer in de kijker te zetten, lanceren de KBVB en SOB vier nationale teams voor deze voetballers.

De KBVB en SOB slaan de handen in elkaar om vier nationale teams voor voetballers met een verstandelijke beperking uit de grond te stampen. Het project rond deze Special Devils en Special Flames werd zondag op het oefencomplex van de KBVB in Tubeke voorgesteld. De 44 aanwinsten trainden er gisteren voor het eerst.

"De perfecte ambassadeurs"

In oktober en november stelden 66 voetballers met verstandelijke beperking (IQ lager dan 75) zich kandidaat tijdens de selectiedagen. Eind 2019 werden daaruit 35 mannen en 9 vrouwen tussen 18 en 35 jaar oud geselecteerd om deel uit te maken van deze nieuwe nationale selecties.

"We hielden daarbij niet enkel rekening met voetbaltechnische vaardigheden. Een goede Special Devil of Flame moet ook goed kunnen functioneren in een groep: samen kunnen voetballen, luisteren naar de coaches en iets bijleren. Om die redenen zijn deze personen de perfecte ambassadeurs voor het G-voetbal", zegt An De Kock, CSR-manager van de KBVB.